Imeline muutumine: 140aastasest vankrist sai tõeline iludus

Kui Järva Teataja Käru raudteeaidas möödunud aasta lõpul põnevat kärude ja lapsevankrite kollektsiooni uudistamas käis, ütles muuseumi eestvedaja Aljona Suržikova ema Ljudmilla, et just see puidust vanker on tema isiklik lemmik. Siis oli sõiduvahend veel kehvapoolses seisus, ent Ljudmilla peas oli juba visand, milline näeb vanker välja siis, kui saab alla rattad ja peale uue rohekatoonilise värvikihi. Ljudmilla ongi see, kes on kärude ennistuse oma südameasjaks võtnud. Nokitsemine ja näputöö pole prouale võõras, sest ametilt on ta rätsep-modelleerija.