Taristuinvesteeringuid tehes lähtub riik majandus- ja taristuminister Taavi Aasa selgitusel soovist, et Eesti inimesed saaksid liikuda ohutult ja kiiresti. «Olulisem on, et meie inimeste turvatunne oleks kõrge ning liiklusohutuse suurendamine on üks samm selle suunas. Ühtlasi võimaldavad korralikud teed maandada ääremaastumise riske, et aidata kaasa sidusa ühiskonna tekkele,» ütles ta.