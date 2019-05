Järvamaa petanki seeriavõistlus alustas uut hooaega

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko selgitas, et kui eelmisel aastal mängiti kaheliikmelistes, siis sel aastal juba kolmeliikmelistes võistkondades. „Lisaks peetakse arvestust individuaalselt, mitte võistkondlikult. See annab võimaluse igal etapil teha võistkondades muudatusi,“ lausus ta.

Seeriavõistluse järgmine etapp on tuleval teisipäeval, 4. juunil kell 18 Paide Vallimäel. Kuna arvesse läheb viiest etapist neli, siis on kõigil on veel võimalus pingutada parimate kohtade nimel. (JT)