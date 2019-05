Olavi Allase võitis staadionijooksu avaetapi

Allase järgmine etteaste on 5. juunil Soomes Lahtis 1500 meetris. Ta ütles, et püüab aega 3.45–3.50. „Juhul kui ilm oleks lubanud, siis oleks proovinud minna täna 8.15 tempo peale,” lausus Olavi Allase. „Eestis joostes on raskem siis, kui jään üksi ette. Mul oleks parem, kui saaksin eesjooksjatest hoida nii-öelda hammastega kinni.”