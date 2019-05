Kesk-Eesti pärimusrühmad astuvad üles Baltikumi suurimal pärimuspeol

„Meil on hea meel, et Baltikumi ühine pärimuspidude pärl Baltica on üle kolme aasta jõudnud Eestisse. Seetõttu on meil hea võimalus kokku tuua nii Eesti eri piirkondade pärimusrühmad kui ka pakkuda Eesti inimestele teiste riikide pärimusrühmade rikkalikku pärimuskava,“ ütles Eesti folkloorinõukogu teabejuht Annela Laaneots. „Pärimuspidu Baltica kuulub rahvusvahelise folkloorifestivalide ja rahvakunstiorganisatsioonide nõukogu festivalide hulka, mistõttu on Eesti folkloorinõukogul võimalik kutsuda Eestisse teistest riikidest heal tasemel folkloorirühmi.“