Türi kultuurikeskuses saab tantsida

SESSIONS

Sessions on seeriaüritus, et elavdada ja arendada improvisatsiooni ja kontaktimprovisatsiooni valdkonda. See on koht, kus kokku saada, tantsida, eksperimenteerida erinevate improvisatsiooni, dünaamiliste meditatsioonide ja kõikvõimalike muude liikumisega seotud meetoditega.

Oodatud kõik, keda huvitab liikumine, improvisatsioon, oma kehaga eksperimenteerimine, eelnevad kogemused ja oskused pole olulised.