Politsei hoiatab autovaraste eest

„Selliste kallimate sõidukite vargused on üldjuhul seotud piiriülese tegevusega ning politsei on teinud järjepidevat tööd, et heidutada naaberriikidest pärit profivargaid,“ sõnas Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Meelis Saarepuu. Eelkõige eelistavad vargad sõidukeid, mis on võtmevaba autoluku süsteemiga. Pikendades spetsiaalsete seadmetega autovõtme signaali, saadakse sõiduk kiiresti oma valdusesse ning sõidetakse minema.