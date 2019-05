Väätsal visati rahvamaja aken katki

Väätsa rahvamaja annab enda Facebooki lehel humoorikas võtmes teada, et keegi on nende rahvamaha väikese saali akna kiviga katki visanud.

"Kõigil kellel on teavet võimaliku kivi omaniku kohta andke sellest teada. Aitame koos kivi omaniku juurde tagasi," kirjutatakse postituses.

Väätsa rahvamaja kultuurispetsialist Rait Pilipenko ütles Järva Teatajale, et kahjuks ei olnud maja turvakaamerad intsidendi juhtumise hetkel töökorras. Seega pole neil praegu õrna aimugi, mis kelle kivi rahvamaja aknasse lennutati.

Pilipenko lisas, et nad andsid juhtunust teada ka politseile. Siiski on tema meelest üsna väike tõenäosus, et kivipilduja üles leitakse.