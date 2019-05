Saarade puukuur sündis ümber fotostuudioks

Kirjastuse üks omanikest, Anu Pink rääkis, et kuna mitmesuguste käsitööraamatute ja reklaamtrükiste tarbeks on alailma midagi vaja pildistada, aga senini tööruumides selleks pinda nappis, oli päris oma fotostuudio rajamine ainuõige otsus. Mõnd aastate eest ilmunud Saara kirjastuse raamatut sirviv käsitööhuviline tõenäoliselt ei teagi, et paljud illustreerivad fotod on sündinud erakordselt nappide tingimuste kiuste. Nii näiteks polnud ühte retseptilehekülge ilmestavat fotot võimalust teha muudmoodi kui toetada taldrikutäis pirukaid müügikorraldaja lauanurgale, samamoodi on «läbi pildistatud» Saara kirjastuse erinevate ruumide aknalauad ja seinaääred ja vähegi vabad ning sobilikud nurgad nii majas sees kui väljas. Kangastelgede pildistamiseks polnudki muud võimalust kui need õue püsti panna, sest tuppa need lihtsalt ei mahtunud. Kõikide fotode taustale jäänud ebasoovitav taust tuli kujundajatel hiljem arvutis sobilikuks töödelda, see oli tõsine täppistöö.