Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskuse hoone juures avaneva pildi põhjal võiks juba arvata, et külastajad pääsevad peatselt majja uudistama. Endise ühiselamuhoone fassaad on varasemaga võrreldes kui öö ja päev. Ent suure avamispeoni on veel mõned kuud aega.