Kesk-Eesti piirkonnas on liikvel libainspektorid

Neljapäeval teatas üks Raplamaa Kehtna valla elanik, et nende õuele tulid kaks meest, kes küsimise peale vastasid, et on looduskaitsest. Kui perenaine küsis töötõendit, ütlesid nood, et lähevad toovad selle eemal olevast autost, aga tagasi nad ei tulnud.