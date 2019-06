Jahimeestel tuleb sel jahiaastal küttida üle 30 000 metskitse

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) presidendi Margus Puusti sõnul on metskitsede arvukus jätkuvalt tõusuteel. „Metskitsede kõrget arvukust iseloomustab ka see, et eelmisel aastal hukkus ametlikel andmetel liiklusõnnetustes 4408 isendit,“ ütles Puust. „Üks oluline metskitsejahi eesmärk on reguleerida arvukust nii liiklusõnnetuste kui ka maaomanikele tekitatud kahjude vähendamiseks. Samuti suurendab metskitse kõrge arvukus veterinaaride hinnangul asurkonnas parasitaarhaiguste riski,“ lisas ta.