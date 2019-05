Nädalavahetus tuleb vihmane, kuid soe

Laupäeval Botnia põhjatipu lähistelt kaugeneb madalrõhkkond Nordkapi poole ja selle järel õhurõhk tõuseb ning kõrgrõhuhari tugevneb. Ööks taevas selgineb ja varahommikuks nõrgeneb ka tuul ning jahedas õhumassis langeb öine temperatuur õhus 3..8°C-ni, maapinna lähedal 0°C-ni, meretuulega rannikul alla 10°C ei lange. Päeval lisandub küll pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhtul aga jõuavad Eesti lääneserva tihedamad pilved ja vihmasadu ning edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on 17..20°C, meretuulega rannikul kuni 15°C.

Pühapäeval liigub kiires edela-läänevoolus madalrõhulohk üle Eesti. Kord siin, kord seal tuleb hoog vihma. Pärastlõunal tõusva õhurõhu foonil lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sajuhood jäävad harvemaks. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 12..17°C.

Esmaspäeva öö on tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul sajuta. Tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb selgineva taeva all 4..8, maapinna kohal 0°C lähedale, meretuulega rannikul jääb 10°C ümbrusse. Päeval avaldab lääne poolt survet madalrõhkkond. Tugevnevas edelavoolus liigub Eesti poole soojem õhumass ja ühes sellega ka pilvi, millest Eesti lääne- ja põhjaservas võib ka hoog vihma tulla. Lõunakaare tuul tugevneb eelkõige saartel ja läänerannikul. Õhutemperatuur on 14..18, pärastlõunal tõuseb üle 20°C.