Heategevusprojekt viib 1000 last Eesti jalgpallikoondist toetama

8. juunil peetavale mängule sõidavad lapsed üle Eesti. Ettevõtmise mõte on pakkuda lastele spordiga seotud häid emotsioone, et innustada neid samuti sportlikke eesmärke ja unistusi täitma.

“Heategevusfond Aitan Lapsi on kaheksa tegevusaasta jooksul pakkunud rõõmu ja häid kultuurielamusi üle 140 000 Eesti lapsele. Nüüd oleme alustanud koostööd oluliste organisatsioonidega, kes edendavad Eesti sporti, et anda lastele võimalus kogeda ka neid võimsaid emotsioone, mida sport külluslikult pakub,” ütles Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.

Heategevusfondil Aitan Lapsi on olnud ka Paidega püsiv ja hea koostöö laste viimisel kultuuriüritustele, näiteks Eesti Laulule. Seekord on Paidele eraldatud 50 piletit.

“Oleme endiselt seda meelt, et jalgpall on vahend ühiskonna positiivseks muutmiseks ja jalgpallikoondise mängu kui kogu rahva pidupäeva kaudu saab seda sõnumit võimendada. Suur aitäh Aitan Lapsi fondile, kes viis idee just nende lasteni, kellel on seda positiivset emotsiooni kõige rohkem tarvis,” ütles Rei.