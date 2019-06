Amet: Omniva peab kirjad ja perioodika tooma inimeste postkasti

"Amet on avatud paindlike lahenduste leidmisele, kuid tänases olukorras oleks absurdne, et inimene peab tellitud ajalehele enda kodust kaugemale järele minema - sellega kaob perioodika tellimise mõte. Samuti on meil õigustatud ootus, et lihtkiri jõuaks läbi postiteenuse osutaja meie postkasti, mitte näiteks 10 kilomeetri kaugusele," ütles konkurentsiameti peadirektor Märt Ots pressiteate vahendusel.