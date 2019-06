Tunnid hakkasid lõppema ja üks isa oli tulnud oma lapsele kooli järele. Pärast viimase tunni lõppu ei tulnud aga laps koolimajast kohe välja ega vastanud ka telefonile. Ilmselgelt ärritunud isa sammus seejärel majja uurima, kuhu laps jääb.

Kui isa kuulis, et õpetaja jäi lapsele pärast tunde veel juhiseid jagama, ajas see teda marru. «Kas see on koonduslaager!» pahandas ta, sest laps polnud kohe pärast kella helistamist vabaks saanud.