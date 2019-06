Järva-Jaani hingab laupäeval tänavafestivali rütmis

Käesoleva aasta laadaprogrammi peamiseks sündmuseks on rammumeeste kohvrikandmise võistlus Aravete Jõujaama karikale (kl 12), kuhu on lubanud kohale tulla Eesti paremik. Lisaks rammumeestele astuvad rahva ette Järva-Jaani muusika- ja laulukollektiivid. Pealelõunases kavas on aga võimalus nautida Järva-Jaani tantsurühmade gala-etendust „See on rõõm tantsust“. Meelteõues vestleb huvilistega ja viib läbi avaliku tervendusseanssi telesaatest „Selgeltnägijate tuleproov“ tuntuks saanud tervendaja Heino M Laisk.