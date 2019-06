Üle-eestiline laste motopäev tuleb Imaveres laupäeval juba teist korda

Laste motopäeval osales esimesel korral pooltuhat motosõpra, kuid seekord on endast märku andnud huvilisi juba poole võrra rohkem. Ka ürituse päevakava on eelmisega võrreldes kirjum. Nimelt on lisaks ühisele politseieskordi saatel tehtavale sõidutiirule Imavere vahel plaanis ka piknik, uudistada saab erinevaid masinaid ja toimub väikeste motosõprade kirbukas, kus uut omanikku otsivad nii riided, turvavarustus kui sõidukid ise.

Tanel Teas ütleb, et oodatud on kõik motosõbrad, kel mõni mootoriga sõiduvahend. „Olgu selleks krossikas, ATV, kart, pagi või mõni isetehtud aparaat. Ei ole vahet, kas on hiinakas või firmakas. Siin on kõik võrdsed.“