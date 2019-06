Abituriendid saavad peagi sooritada tasuta rahvusvahelise inglise keele tasemeeksami

Juba alates sellest sügisest saavad gümnasistid, kes oskavad piisaval tasemel inglise keelt, teha tasuta Cambridge C1 Advanced testi, mille on välja töötanud rahvusvaheliselt tuntud testimisorganisatsioon Cambridge Assessment English ning millega saab tõestada oma keeleoskust. Cambridge Assessment English Euroopa strateegilise arengu juhi Alistair Starling´i sõnul on neil hea meel olla Eesti riigi partneriks, et aidata tuua rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksami tasuta sooritamise võimalus Eesti abiturientideni. „Cambridge on valmis Eesti õpetajaid nende töös igati toetama, muutes oma teadmised ja kogemuse nende jaoks lihtsasti kättesaadavaks,“ selgitab Starling.