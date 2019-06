Maailma puhtaim õhk on Eestis, Austraalias, Soomes ja Islandil

2018. aastal avaldas WHO maailma õhukvaliteedi raporti, kus on hinnati 73 riigi ning 62 pealinna õhku. 73 riigist vaid kümne õhukvaliteet vastas puhta õhu kriteeriumile, nende hulgas ka Eesti oma. Maailmas saab Eestist puhtamat õhku hingata Austraalias, Soomes ja Islandil. Kõige saastatum õhk on raporti kohaselt Bangladeshis, Pakistanis ja Indias. Maailma pealinnadest oli Tallinna õhk puhtuselt neljas.