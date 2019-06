Türil peetakse suvemänge

Mängude avamine on kl 10.45 Türi linnastaadionil ning sellele järgneb võistluspäeva täis teatejooksu, kergejõustikku, petanki (Käru staadionil), võrkpalli (Väätsal), discgolfi (Kõrgessaares), rannajalgpalli (Türi tehisjärve ääres), orienteerumist (Kärus), jalgrattakrossi (Tolli metsas), mälumängu (Türil Kalevi tn võimlas), köievedu ja juhtide võistlust. Suvemängudele tõmmatakse joon alla laupäeval kl 16.

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring ütles, et nädala alguse seisuga oli suvemängudel osalemist kinnitanud ca 300 inimest, nende seas kõige rohkem türilasi. Milleks kujuneb osalejate lõpparv, ta siiski öelda ei osanud, sest eelkirjapanek kestab täna õhtuni. Pronksist, hõbedast ja kullast koosnevaid medalikomplekte on igal juhul olemas 102 ehk jagub kõigile.

300 inimest maakonna suvemängude kohta on siiski vähe. Varem küündisid selliste mängude osalejanumbrid 500ni. Meil oli haldusreform, mis vähendas omavalitsuste arvu 12lt kolmele ja Maaringu hinnangul kadus seetõttu paljudel ära ka oma kodukoha esindamise tunne. Suurvalla eest väljatulek ei olevat sama, mis endisele koduvalla eest võistlemine.

Need on nüüd esimesed suvemängud, kus võistlevad vaid kolme suuromavalitsuse inimesed. „Eks vaatab kuidas mängud lähevad. Oleme valmis, et kahe aasta pärast võibolla peame jällegi mõne muudatuse tegema,“ arutles ta. „Praegu tundub, et inimesed tulevad välja pigem alapõhiselt, konkreetse ala ja sellele võistlemise vastu huvi tundes kui suuromavalitsust esindama.“

Nii nagu talimängudel on põhialal suusatamine, on suvemängudel selleks kergejõustik. Maaring lisas, et uutest aladest võtsid nad mängude kavva discgolfi ja rannajalgpalli. Vastavad mängukohad on Türi vallas ka olemas. Alade Türi valla eri piirkondade vahel ärajagamine oli taotluslik.

Kergejõustikus peaks osalema vähemalt 60 inimest, sellele järgneb orienteerumine (üle 40 osaleja) ja discgolf (nädala esimese poole seisuga 35 inimest).

Suvemängude eesmärgiks on selgitada välja 2019. aasta Järva maakonna parimad mängude programmis olevatel spordialadel. Pakkuda kõikidele järvamaalastele võimalust osaleda sportlikul üritusel ja innustada neid liikumisharrastusega tegelema.

Võistkondi lubatakse komplekteerida antud valla/linna territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud linna/valla spordiklubidesse registreeritud sportlastest. Iga omavalitsus võib võrkpallis, rannajalgpallis, petankis, köieveos ja mälumängus välja panna mitu võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema võistkonna tulemus.

On välja kujunenud, et maakondlikud suve- ja talimängud on vaheldumisi üle aasta. Viimased suvemängud olid 2017. aastal Paides.