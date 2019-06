Kaitseliidu Järva maleva Roosna-Alliku üksikkompanii pealik Aare Kabel meenutas, et Ahula rühmaülem Mario Reinu avastas, et Järva-Madise vabadussõja ausamba alus on üsna viltu vajunud. «Sealt tuli mõte teha see Eesti Vabariik 100 tähistamiseks korda,» märkis ta.

Kabel rääkis, et esiotsa plaanisid nad talguid Roosna-Alliku üksikkompanii meestega. «Aga et sammas on muinsuskaitse all, selgus, et lihtsast talupojatarkusest ja heast tahtest ei piisa. Samba tegid korda mehed, kellel on olemas vastav litsents ja kogemused,» selgitas ta.