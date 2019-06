Türilt pärit välguteadlane esitleb raamatut

„Välk ja pauk” on raamat, mis seletab lahti äikese ja sellega koos käivate ilmastikunähtuste olemuse, tekkepõhjused ja tagamaad. Näiteks saab teada, miks üks välk lõhub, aga teine põletab, miks ilm külmaks müristab ja mida kujutab endast välk selgest taevast. See on esimene eestikeelne populaarteaduslik teos äikesest, mõeldud laiale lugejaskonnale ega eelda erialaseid eelteadmisi.