Türi põhikooli vana maja lammutustööd on käesoleval nädalal hoo sisse saanud ning juba võivad möödujad näha, et tühjade aknaaukudega maja ümbrusest on maha võetud mitmed seal kasvanud puud ning nüüdseks on ajalukku kadunud ka hoone see tiib, kus asus söökla.