Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovist ütles, et tegemist on iga-aastase kunstmuruväljaku hooldusega. «Tavapäraselt laotame väljakule kaheksa tonni kummipuru. Tänavu poole vähem, sest murukate on juba sedavõrd kulunud, et ei peidaks nii suurt kogust enam hästi ära,» selgitas ta.