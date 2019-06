Noored laulavad ja tantsivad pinksilauad avatuks

Kavandi «Paide noortele» üks eestvedajaid Sten Perillus ütles, et esmalt toimub pidulik noorte ala lindi läbilõikamine ning seejärel saab Järvamaa muuseumi juures kuulata õpilaste kontserti.

Jaanus Karlson lisas, et etteasted teevad rahvatantsurühm Seltskond, neiduderühm Tantsuwõlu, Paide gümnaasiumi noortekoor ja noormeeste ansambel, Paide muusikakooli trio eesotsas solistide Elizabeth Lindjärve, Sabine Kraisi ja Andriana Lomakinaga. «See saab olema siis meie kooli kevadkontsert, mis näitab ära, mida õpilased on õppeaasta jooksul selgeks õppinud,» märkis ta.

Sten Perillus selgitas, et lauatenniselaudadel ei lähe siiski kohe võistlemiseks. «Kes soovib, võib reketid muidugi kaasa haarata ning omavahel sõbralikult mõõtu võtta,» märkis ta.

Kiiged on Perilluse sõnul üles pandud kahte erinevasse kohta. «Üks on pinksilaudade juures ja teine Paide muusika- ja teatrimaja ning Selver vahele jääva suure puu küljes,» täpsustas ta. Mõlemaid kasutatakse juba usinalt.

Jaanus Karlson sõnas, et nende eesmärk teha Paidesse noortele mõnus kooskäimiskoht, on eesmärgi täitnud. «Õhtuti on laudade juures näha palju noori kas pinksi mängimas või niisama aega veetmas ja kiikumas,» lausus ta. «Erinevaid üritusi kavatseme seal ka edaspidi korraldada,» lubas ta.