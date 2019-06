Tootmine kuulub Harjumaal registreeritud ettevõttele Camelat OÜ. Firma on pannud müügile kaks äripinda, mis sobilikud puitmajade tootmiseks.

Ühe müügil oleva hoone kogupind on 762 ruutmeetrit ning selle hinnaks on märgitud 210 000 eurot. 755ruutmeetrise tootmishoone hind on 200 000 eurot.