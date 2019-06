Tublidele õppijatele on jagatud tunnustust igal ajal

Loo ajendiks olid Tartu Miina Härma gümnaasiumi ülitublid õppurid, kellest koguni 20 lõpetab tänavu kuldmedali ehk suurepäraste õpitulemustega. Neist viis õpivad rahvusvahelisel õppekaval ja sooritasid eksamid 45 punktist vähemalt 38-le, mis on Oxfordi ülikooli tase. Ometi nad presidendi vastuvõtule ei pääse.

Põhjuseks, miks kõik kuldmedalistid Kadriorgu roosiaeda vastuvõtule pole oodatud, on asjaolu, et koolid said kindla arvu kutseid. Miina Härma gümnaasium sai vaid kaks kutset.