Väätsal tähistatakse veelauapargi avamist

Veelauapargi looja Igor Roosmaa rääkis, et see koht on tegelikult olnud juba inimeste huviorbiidis möödunud aastast, mil mastid püsti said ja Järva Teataja nende plaanidest kirjutas, kuid seni on rahvas pidanud kannatust varuma. «Eks me niimoodi poolpehmelt suutsime siiani tegevust pakkuda, sest meil oli siin ainult kaabliliin,» rääkis ta. «Nüüd me võime öelda, et oleme peaaegu valmis.»