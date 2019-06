Konkurss Keskkonnakäppadele ja noore looduskaitse märgile tiheneb

Keskkonnakäpa konkursi võitjad kogunesid Tallinnasse Energiakeskusesse, kus auhinnad andis üle keskkonnaminister Rene Kokk. Minister Rene Kokk: "Mul on hea meel, et seekord esitati konkursile palju taaskasutusele ja keskkonnasäästlikkusele suunatud vahvaid ideid. 61 projekti üle terve Eesti on muljetavaldav. Ja nagu ajalugu on näidanud, siis Noore looduskaitsja märgi saajad jätkavad aktiivset tegutsemist keskkonna vallas ka edaspidi.""