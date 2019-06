Hakkaton ootab maakondade noori osalema õpilasfirmade loomise maratonil

Ja Alumni juhatuse esimees Maria Rahamägi selgitas, et kindlasti oodatakse Hakkatonile just eriti noori Tallinnast kaugematest maakondadest, sest eelevad kogemused on näidanud, et just väiksemate koolide õpilased suudavad eriti hästi välja tulla eripäraste ja kohalikke tooraineid kasutavate toodete ja äriideedega. „Päritolu pole muidugi mingiks eelduseks ning õpilasfirmade loomise maratonnädalavahetusele on loomulikult oodatud kõik huvilised,“ lisas Rahamägi.