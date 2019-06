Alpakade keskel läheb joogatamiseks

Loodusel ja loomadel on avastatud teraapiline mõju inimese organismile. Me kõik oleme kuulnud teraapiakoeradest, delfiiniteraapiast ning nüüd on olemas uus lõõgastav ja stressi vähendav viis – teha joogat keset loodust olles ümbritsetud sõbralikest ja rahulikest alpakadest.