Küüditamisohvrite mälestuseks süttivad raudteejaamades küünlad

Mälestusõhtut korraldatakse selleks, et meenutada traagilisi sündmusi 1941. ja 1949. aastal, mille tulemusena paisati segi eesti rahva elu ja lugu ning väärtustada tänast vaba riiki ja rahvast.

Tegu on traagilise peatükiga Eesti ja eestlaste ajaloos. Just seetõttu, et mälestada inimesi, kelle elu lõppes kaugel kodumaast, kelle saatus muutus jäädavalt ning mäletada neid, kes läbielatud raskuste kiuste tagasi kodumaale jõudsid, korraldatakse igaaastaselt küüditamise mälestusõhtut.