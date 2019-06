Paide sai esimese teraapiakoeratiimi

Elo Urb on 32 aastane Paide lasteaia õpetaja ja Tallinna ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala magistritudeng. Tema partner Aurora on just äsja kaheaastaseks saanud väga tasakaalukas ja sõbralik dogineiu. Aurora on ka esimene oma tõu esindaja, kes Eestis selle eksami läbis.

Elo on saavutatu üle väga uhke ning nendib, et saksa dogide kasvatajana teeb teda rõõmsaks teadmine, et teraapiatööks sobivate eeldustega koer on tema enda aretustöö tulemus. Koos soovivad nad sügisest toetada nii laste kui eakate heaolu parandamise protsesse oma kogukonnas.

Toimunud eksamil osales kokku kaheksa koera ja koerajuhti üle Eesti ja sündmus oli eriline mitmel põhjusel. Nimelt oli tegemist Eesti järjekorras juba viietestkümnenda Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu teraapiakoerte eksamiga ja juunis saab viis aastat päris esimesest eksamist ning on tore, et just nüüd sai üks tiimidest oma unikaalseks ID numbriks EST2019100 ehk nüüd on üle Eesti juba üle saja eksami sooritanud tiimi.

Lisaks Paidele said oma esimese teraapiakoeratiimi veel Keila ja Põlva ja tõugude loetelusse lisandusid dobermann ja saksa dogi.