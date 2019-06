Spordirahvas lustis suvemängudel

Juba enne keskpäeva sai endale esikoha eest medali kaela Järva valda esindanud Maili Antons, kes osutus edukaimaks naisveteranide kaugushüppes. Tulemuseks 4,15 meetrit. «See tulemus pole väga midagi, aga samas ma käin umbes kord aastas staadioni peal, seega oleks patt rohkem tahta,» märkis Antons.

Naist ootas veel pärast seda ees 100 meetri ja 800 meetri jooks. Ta märkis, et kui on juba Aravetelt kohale tuldud, siis võiks end proovile panna ikka rohkem kui ühel alal.

Antons on nii suve- kui ka talimängudelt 12 aasta jooksul pidevalt osa võtnud. Varem Ambla valla ridades, nüüd siis Järva valla. «Nüüd on Järva vald nii suur, et selline tunne oli, et enam ei ole minul vaja siia tulla ja kindlasti leiab palju vingemaid sportlaseid,» rääkis ta. «Aga kui Jaak Tammik (Järva valla spordi ja rahvatervise spetsialist - toim) helistas, siis ma ei suutnud talle ikkagi ei öelda.»

11 alast koosnevad suvemängud võitis Türi vald (46 punkti), teiseks jäi Järva vald (31) ja kolmandaks Paide linn (28,5).

26 soojakraadi naist ei heidutanud. Ta toonitas, et lihtsalt tuleb korralikult vett juua ja nii saab kenasti aladega õhtuks ühele poole.

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring rääkis, et eelregistreerimisega sai suvemängudele osalejaid kirja 340, neid võistlema jõudis kümmekond vähem. Pronksist, hõbedast ja kullast medalikomplekte varuti võistlejate jaoks igatahes 102.

300+ inimest maakonna suvemängude kohta on siiski vähe. Varem küündisid selliste mängude osalejanumbrid 500ni. Meil oli haldusreform, mis vähendas omavalitsuste arvu 12lt kolmele ja Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaringu hinnangul kadus seetõttu paljudel ära ka oma kodukoha esindamise tunne. Suurvalla eest väljatulek ei olevat sama, mis endisele koduvalla eest võistlemine.

Tänavu oli uutest aladest esindatud discgolf ja rannajalgpall. Lisaks võeti mõõtu teatejooksus, kergejõustikus, petankis, võrkpallis, orienteerumises, jalgrattakrossis, mälumängus ja köieveos. Toimus ka juhtide võistlus.

On välja kujunenud, et maakondlikud suve- ja talimängud on vaheldumisi üle aasta. Viimased suvemängud olid 2017. aastal Paides.