Treener: Vibukooli noored on tublid

XXX suveuniversiaadini on jäänud kuu ja esmaspäeval selgus ka Eesti koondise lõplik koosseis. Universiaad toimub 3.-14. juulini Itaalias Napolis. Maariks Jäätma selgitas, et universiaadi omapära on selles, et osalejaid saab olla kuni 8000, mis on viimaste universiaadide osalemisarvust ligikaudu 4000 inimese võrra väiksem. Selle arvu saavutamiseks on karmistatud norme, mitmetel spordialadel on vähendatud osalejate arvu.

Treener Maarika Jäätma tunnistas, et neile kolmele on hooaeg alanud suhteliselt tormiliselt, ridamisi on tulnud uusi rekordeid ja võite. „Nende suhtumine treeningutesse on professionaalne, nad teavad mida soovivad saavutada ja need saavutused on kõige kirkamat värvi. Noored on arenenud väga palju edasi, sest suudetakse lasta maailma tippudega võrdselt. Meil on ees veel väga tihe hooaja jätk. Kõik võistlused on väga lähestikku ning puhkamis aega eriti ei ole. Kuid usun, et noored tulevad toime ja lõpptulemus on seda väärt.” (JT)