Rongireisijate arv tegi maikuus kõigi aegade rekordi

Kiire, mugav ja turvaline rong on üha eelistatum, seejuures kasvas sõitjate arv nii Tartu kui ka Narva ekspressliinidel kolmandiku võrra. „Näeme väga selgelt, kuidas inimesed valivad üha enam sõiduauto asemel rongi just pikemate sõitude tegemiseks. Et kasvavale nõudlusele vastata ja raudteedesse tehtud investeeringud maksimaalset kasu tooks, on uute rongide ostmine hädavajalik,“ märkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Oleme selle nimel palju tööd teinud ja meie kliendid ootavad valitsuse sellekohast positiivset otsust väga. Eesti inimesed kindlasti väärivad senisest veelgi paremat rongiliiklust.“

Piletite ostukanalitena eelistavad sõitjad üha rohkem nii veebi kui ka piletimasinaid. „Maikuus osteti rongis pileteid enam piletimasinast kui klienditeenindajatelt. Täname kõiki aktiivseid piletimasina kasutajaid ning julgustame ka kõiki neid masinat kasutama, kes seda veel teinud ei ole. Piletimasinast müüdavad piletid on soodsama hinnaga, samuti on oluline, et oma sõidu valideeriks ka kõik tasuta sõidu õigust omavad inimesed. Kui sõit jääb registreerimata, siis seda ei ole statistiliselt toimunud ja see tähendab ka vähem piletitulu. Iga euro, mis me rohkem teenime, investeerime teenuse parandamisse tulevikus.“