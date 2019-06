Paidest pärit fotograaf pildistas esimese eestlasena võrkpalli suurmänge

Alatare on Eesti alaliiduga tihedamalt koostööd teinud alates 2015. aastast. Eesimene suurem võistlus oli tal 2015. aastal Itaalias peetud Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. “Ka Poola EMil olin kohal. Lisaks käisin omal algatusel Bulgaarias MMil, et tipptasemel mängu lähedalt näha. Eelmisel kevadel käisin Prantsusmaal Rennes´is ka Kert Toobali ja Ardo Kreegi omavahelist mängu pildistamas,” lausus Alatare, kes on suur Toobali fänn.