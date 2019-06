RMK kaardirakendus võimaldab metsatöödel silma peal hoida

RMK valduses on üle 1,4 miljoni hektari maad, millest valdav osa – enam kui üks miljon hektarit – on metsamaa. Ülejäänud osa moodustavad märgalad, poollooduslikud kooslused, järved ja teised maatükid. See on kolmandik Eestimaast ja 47% Eesti metsamaast. Uues RMK kaardirakenduses näeb RMK valduses olevat maad ning seal tehtud ja kavandatud tööde infot.