Järva valla supluskohtade juurde paika saanud välikäimlate kõrval kahvatub ka Toompea miljonipeldik

Lisaks leidis järve ääres koha kaks omanäolist välikäimlat (hinnaga 2230 eurot). Samuti nagu sai Järva-Jaani tehisjärv endale vajalikud uued tarbed, on saanud ka Eistvere riietuskabiini ja välikäimla. Raval ja Käravetel ootavad rannalisi uued riietuskabiinid.

Tasub teada, et Järvamaal on kõige rohkem avalikke supluskohti. Järva valla avalikus supluskohad on Järva-Jaani tehisjärv, Rava paisjärv ja Väinjärv.