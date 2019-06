Politsei: lukustamata jalgrattad on varastele kerge saak

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikovi sõnul esineb ka korteritesse ning garaaži- ja keldriboksidesse sissemurdmisi, kuid väga palju vargusi pannakse toime just vaba juurdepääsu teel. „See tähendab, et näiteks õues jäetakse ratas lukustamata ja järelevalveta või jäetakse see ööseks trepikotta. Samas peab arvestama, et trepikotta pääsevad ka kõrvalised inimesed ning see ei ole turvaline koht oma vara hoiustamiseks. Fonolukuga uks ei ole vargale takistuseks.“

Kuu alguses, 1. juunil jättis prantsuse turist Narvas Peetri platsil oma jalgratta lukustamata kuni ise turismi infopunkti suundus. „Vaid loetud hetked hiljem istus võõras mees ratta selga ja sõitis sellega ära. Ratta külge oli muuhulgas kinnitatud kogu mehe matkavarustus. Varas pääses minema vaatamata jalgratta omaniku püüetele talle järgi joosta,“ kirjeldas uurija olukorda.

Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni samal päeval. Tegu oli 39-aastase Sillamäe elanikuga, keda on varasemalt korduvalt varavastaste süütegude eest karistatud. „Tänu videosalvestistele õnnestus mees kiirelt tuvastada ja kinni pidada,“ sõnas Maslennikov ning lisas, et turist sai oma ratta tagasi veel samal õhtul. „Varas näitas, kuhu ta matkavarustuse oli visanud ning selle saime kätte jõeäärsest võsast.“

Sergei Maslennikov rõhutab, et iga inimene saab ise palju ära teha, et tema vara võõrastesse kätesse ei satuks. „Ära jäta oma asju järelevalveta. See lausa kutsub vargaid tegutsema ning nende jaoks on tegu lihtsa saagiga. Kindlasti lukusta jalgratas kui pead selle juurest lahkuma,“ soovitas uurija ning lisas, et videokaamera salvestised on politsei jaoks väga tähtis asitõend, tänu millele kurjategijad kindlaks teha ja vastutusele võtta.

„Tänu linnakaameratele ning inimeste endi, ettevõtete või korteriühistute paigaldatud kaameratele jõuab politsei tihti jälile kuritegudele, mis muidu „pimedateks“ jääksid,“ sõnas Sergei Maslennikov.

„Möödunud aastal oli Narvas üks juhtum, kus maski kandnud varas sisenes trepikotta teades, et esimesel korrusel on kaamera. Teisele korrusele minnes võttis mees maski eest, kuid ei arvestanud, et ka seal on videovalve. Tegime isiku kindlaks ning tuvastasime, et aasta jooksul oli mees toime pannud mitu kuritegu ning seoses sellega mõistis kohus talle liitkaristuseks reaalse vangistus kaks aastat ja neli kuud,“ sõnas uurija. Antud kohtuotsus ei ole veel jõustunud.