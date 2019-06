Kettagolfimängijad kogunesid Aravetele

Kohale oli tulnud 47 sportlast. Kui esimesel etapil ei visanud keegi ühe viskega korvi, siis teisel etapil otsustasid mehed näidata, et see on täiesti võimalik, ja seda suutis teha lausa kolm meest. Ühe viskega viskas esimesel rajal korvi Sven Aarma, kolmandal rajal Indrek Lumiste ja kuueteistkümnendal rajal Raido Kangur. Kõiki mehi ootab viimasel etapil eriauhind.

Pärast teist etappi eliitklassis juhib Raido Kangur 184 punktiga, teine on Jüri Karus 175 ja kolmas Janel Palm 164 punktiga. Edasijõudnute klassis juhib Jan Seire 184 punktiga, teine on Ivar Kald 176 ja kolmas Sven Aarma 164 punktiga. Harrastajatest on teinud parima tulemuse Raido Verkmann, kellel on kogutud 190 punkti, teine on Kaisa Leesment 177 ja kolmas Roman Zarovski 170 punktiga. Üldarvestuse punktid leiate siit!