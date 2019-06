Iga kolmas järvakas ei puhka seadusega ettenähtud määral

Eesti töölepingu seadus näeb ette, et töötajal tuleb kalendriaasta jooksul puhata järjestikku vähemalt 14 kalendripäeva. Hiljuti korraldatud küsitlus näitab aga, et koguni neljandikul töötajatest ei olegi 2019. aastal võimalust kahte nädalat järjest puhata.

Kõige levinum põhjus, miks kahenädalast puhkust ei võeta, on töökoormus – nimelt enam kui iga kümnes töötaja (11%) tõi välja, et ta ei saa puhata järjestikku 14 päeva töökohustuste tõttu. Lisaks töökoormusele, kartsid kolm protsenti töötajatest pika puhkuse tõttu palgas kaotada ja kümme protsenti ei soovinud kahenädalasest puhkusest loobumise põhjuseid täpsustada.

„Varasemad uuringud on näidanud, et tööjõupuudus sunnib tööandjaid tõstma olemasolevate töötajate töökoormust. Värske töötajate puhkuseplaanide uuring näitabki, et kahenädalane puhkus on muutumas pigem luksuseks, mida paljud endale lubada ei saa,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.