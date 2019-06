Hommikune paduvihm ja rahe rikkusid maasikasaagi

Lõhmuse mahetalu pidaja Janno Lõhmus rääkis, et tugev vihmasadu koos rahega kestis tema põldude kohal kuskil kaks tundi. Selle ajaga ujusid põllud nõnda üle, et osa maasikataimi oli peaaegu üleni vee all.

Lõhmus nentis, et ilmataadi vempude tõttu ei saagi põllumees kunagi ennustada ja lubada, millist saaki sel aastal pakkuda saab. Sel aastal on see juba teine kord, kus ilm koostööd ei taha teha. «Algul kevadel sattusid öökülmad siia ja võtsid maasikatel õied ära, nüüd siis sattus selline rahe ja vihmasadu, et nii marjad kui ka herned lihtsalt mädanevad vee sisse ära,» sõnas ta.

Hilisemale sordile oli Lõhmus peale pannud katteloori ning mees loodab, et see päästab vähemalt need taimed hullemast. Pärast sadu leidis ta loori pealt suured raheterad, mis looritamata maasikatele rohkem viga tegid.

Ennelõunaks oli sadu üle jäänud ja pilved hõrenemas. Lõhmus loodab, et samasuguseid pilvi rohkem põldudest üle ei käi. «Ma ei tea, kui kiiresti see vesi nüüd maasse imendub, aga loodan, et vähemalt paar päeva tuleb nüüd kuiva,» ütles ta. «Kui veel vihma järgi tuleb, siis maapind ei suuda enam seda vastu võtta ja need taimed lähevad välja, mis vee all on.»