Elron saab uued rongid

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul saab Elron uute rongidega tihendada rongiliikluse graafikut ning tagada reisijatele jätkusuutlikku teenust. „Uute rongide soetamisel on arvestatud pidevat nõudluse kasvu. Soovime, et oleks rohkem sõiduvõimalusi erivajadustega inimestele ja lisaruumi jalgratastele ning lisanduks mugavusteenuseid toitlustuse näol,“ lisas Aas.

Kuus aastat tagasi soetatud rongide tulemisest saadik on reisijate arv kahekordistunud. Rongide soetamise vajadus tuleneb ühtlasi ka Elroni teenuse pakkumise kindlusest. „Täna oleme olukorras, kus kõik rongid on igapäevaselt kasutusel ning kohati on keeruline leida sobivat aega remondi ja hooldustöödeks,“ ütles Aas.