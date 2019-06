Järgmiste päevade ilm tuleb soe, kuid vihmane

Reedel areneb Läänemerel väike osatsüklon ja see liigub päeval üle Eesti itta. Mitmel pool sajab hoovihma, päeval on sadu tugevam mandril, on äikesest, rahet ja tugevaid tuulepuhanguid. Öösel puhub nõrk kagu ja lõunatuul, päeval pöördub tuul läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 15..20°C, päeval 17..24, ennelõunal Ida-Eestis kuni 27°C. °C.

Ilm reedel FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Laupäeval õhurõhk Läänemere ümbruses tõuseb. Öösel sajab Ida-Eestis veel vihma, on äikest, päeval on sajuvõimalus väga väike. Puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 19..25°C.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Pühapäev määrab ilma nõrgalt väljendunud kõrgrõhuhari ja on valdavalt sajuta, kuid öösel on mitmel pool udu. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk. Õhutemperatuur on öösel 9..15°C, päeval 21..26°C, rannikul kohati paari kraadi võrra vähem.

Ilm pühapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee