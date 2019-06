Õhtune äikesetorm külvas segadust Tallinna-Tartu maantee lähedal kohvikus ja tanklas

Kella 22 paiku käisid näiteks Paide päästjad otsimas Mäo kandist tõusvat suitsusammast, mida lõpuks ei leitudki. Kui mehed kell 22.40 komandosse tagasi jõudsid, said nad juba uue kutse, kus öeldi, et Tallinna-Tartu maantee ääres lõi äike sisse Kükita grilli söögikohta. Kuigi esialgu anti meestele kolmas väljasoiduaste, sündmuskohale sõitsid ka kaks kiirabibrigaadi ja politseinikud, selgus siiski, et otse kohvikusse äike sisse ei löönud. Tabamuse sai lähedal olev elektripost. Aga siiski olid ka Kükita grilli hoones juhtmed sulanud ning äikese kahju oli piisavalt suur, et esialgu jäid söögikoha uksed klientidele suletuks.