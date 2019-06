Tuletõrjesportlased alustavad täna Türil tiitlijahti

Eesti tuletõrjespordi liidu juhatuse liige Edit Tammepõld selgitas, et kuuest kolmel ülejäänud korral võistlevad tuletõrjesportlased Pärnu-Jaagupi staadionil, kus on kavas 4 x 100 meetri tuletõrjeteatejooks ning mootorpumbaga hargnemine.

«Mõlemat võistlusformaati on kohandatud selleks, et võistlustest osavõtt oleks arvukam,» põhjendas ta. Mootorpumbaga hargnemisel on kasutusel mootorpump PH-Delta, millega on paljud kokku puutunud. Ka teatejooksus on takistusi lihtsamaks tehtud.