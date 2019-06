„Liigu ja vaatle!“ kampaania lõppes 1691 loodusvaatlusega

Liikide läbilõikes vaadeldi enim metskitsi (49 vaatlust), harilikku kärnkonna (40) ja rebast (22). Geograafiliselt jagunesid vaatlused proportsionaalselt üle Eesti, ulatudes ka väiksemate paikade näiteks ka Ruhnu või Kihnuni. Vaatlusi sai tänavu rõõmustavalt kirja ka Hiiumaal, kus mõnel varasemal aastal on jäänud vaatluste hulk üsna kasinaks.

„“Liigu ja vaatle!“ vaatluskampaaniat saab lugeda kordaläinuks. Vaatluste arv võiks alati suurem olla, kuid samas oli vaadeldud liikide arv ja vaatlejate arv kampaania kahe kuu pikkust perioodi arvestades korralik,“ kommenteeris kampaania eestvedaja, Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Reigo Roasto. „Kahepaiksete vaatlemise osakaalu suurendas kampaaniaga samaaegselt alanud kahepaiksete vabatahtliku seire pilootprojekt, mis kestab sügiseni ja ootab kaasa löömist. Samuti on käivitunud imetajate atlase koostamise protsess, mille raames kogume imetajate vaatlusandmeid Loodusvaatluste andmebaasi. Kui kellegi on veel soovi võistluses osaleda, siis täna-homme toimub Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi korraldatav Loodusvaatluste maraton 2019.“

Täpsemate tulemustega on võimalik tutvuda loodusvaatluste andmebaasi kodulehel Seekordne looduvaatluskampaania kestes 8. aprillist 9. juunini.

Loodushuvilistel oli võimalus oma vaatlusi sisestada kas veebis asuvale lehele www.lva.eelis.ee või spetsiaalsesse LVA mobiilirakendusse. Kuigi kampaania on läbi saanud, on endiselt oodatud kõikide loodushuviliste poolt tehtavad vaatlused. Sotsiaalmeedias vaatluspilte postitades palume lisada juurde teemaviide #liigujavaatle2019. Nii tekib meil ka edaspidi hea ülevaade kohtadest ja liikidest, keda keegi on registreerinud ja fikseerinud.