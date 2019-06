Telia Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Isotamm tõdes, et selle nädala äikesetormid on olnud võimsad ja paraku mõjutanud pea kogu Eestit. «Väga täpset piirkondlikku mõju on raske hinnata, oskame vaid öelda, et Järvamaal on viimaste päevade äikesest tulenevalt hetkeseisuga kontrollitud ligi 520 kliendi seadmeid ning tegeldud sellega seotud muredega,» lausus ta.